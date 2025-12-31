Скидки
Главная Хоккей Новости

«Боец». «Ак Барс» выложил фотографию Никиты Лямкина с распухшим глазом на фоне Деда Мороза

Комментарии

Пресс-служба казанского «Ак Барса» в телеграм-канале опубликовала фотографию защитника Никиты Лямкина, получившего травму в последнем матче команды с череповецкой «Северсталью» (4:3 Б), который прошёл 30 декабря в столице Татарстана.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Камалов, Иванцов) – 01:12 (5x5)     1:1 Хмелевски (Миллер, Биро) – 11:13 (5x4)     1:2 Лишка (Камалов, Грегуар) – 18:40 (5x4)     2:2 Алистров (Семёнов, Карпухин) – 39:15 (5x5)     3:2 Семёнов (Денисенко, Алистров) – 45:04 (5x5)     3:3 Лишка (Абросимов) – 53:24 (4x5)     4:3 Галимов – 65:00    

На фото хоккеист позирует с распухшим глазом в семейной обстановке на фоне собственных детей, к которым пришли Дед Мороз и Снегурочка.

«Никита Лямкин – боец. Желаем здоровья и ждём скорейшего возвращения в 2026-м», — гласит подпись под фото, к которой добавлено эмодзи в виде сердца.

Фото: Телеграм-канал ХК «Ак Барс»

Всего в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ на счету 29-летнего Лямкина 25 (3+22) очков в 41 встрече. Его команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 56 очками.

