Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по очкам в большинстве

Александр Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по очкам в большинстве
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне во дворце спорта «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Звёздный российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей во втором периоде на Джастина Сурдифа при розыгрыше большинства, после чего счёт стал 3:1 в пользу команды из столицы США.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бовиллье (Леонард, Рой) – 12:27     1:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 19:20     2:1 Уилсон (Макмайкл, Сандин) – 27:33     3:1 Сурдиф (Овечкин) – 31:12 (pp)     3:2 Фокс (Зибанеджад, Панарин) – 35:17 (pp)    

Таким образом, на счету 40-летнего Овечкина стало 612 очков в большинстве за карьеру в НХЛ. По этому показателю российский суперфорвард вышел на девятое место в истории лиги, сравнявшись с Филом Хаусли. Ближайшей целью Овечкина является Джо Сакик, у которого 631 очко при реализации лишнего.

Всего в нынешнем сезоне с учётом этой игры на счету Овечкина 34 (15+19) очка в 40 встречах.

Материалы по теме
Александр Овечкин прошёл новогодний блиц-опрос, назвав любимые блюда и фильмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android