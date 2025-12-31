Александр Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по очкам в большинстве

В эти минуты в Вашингтоне во дворце спорта «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Звёздный российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей во втором периоде на Джастина Сурдифа при розыгрыше большинства, после чего счёт стал 3:1 в пользу команды из столицы США.

Таким образом, на счету 40-летнего Овечкина стало 612 очков в большинстве за карьеру в НХЛ. По этому показателю российский суперфорвард вышел на девятое место в истории лиги, сравнявшись с Филом Хаусли. Ближайшей целью Овечкина является Джо Сакик, у которого 631 очко при реализации лишнего.

Всего в нынешнем сезоне с учётом этой игры на счету Овечкина 34 (15+19) очка в 40 встречах.