Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Рейнджерс», у Панарина — два ассиста

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 6:3.

Дублями в составе победителей отметились Том Уилсон и Джастин Сурдиф. Ещё по шайбе забросили Энтони Бовиллье и Алексей Протас. Звёздный российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Винсент Трочек, Адам Фокс и Брэйден Шнайдер. В двух первых голах в качестве ассистента выступил российский нападающий Артемий Панарин.

«Вашингтон» набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Рейнджерс» остались с 43 очками и там же идут шестыми.