Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 31 декабря 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Рейнджерс», у Панарина — два ассиста
В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бовиллье (Леонард, Рой) – 12:27     1:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 19:20     2:1 Уилсон (Макмайкл, Сандин) – 27:33     3:1 Сурдиф (Овечкин) – 31:12 (pp)     3:2 Фокс (Зибанеджад, Панарин) – 35:17 (pp)     4:2 Протас (Сандин, Дауд) – 53:34     5:2 Уилсон (Макмайкл) – 56:37     5:3 Шнайдер (Перро) – 58:16     6:3 Сурдиф (Уилсон, Протас) – 59:12    

Дублями в составе победителей отметились Том Уилсон и Джастин Сурдиф. Ещё по шайбе забросили Энтони Бовиллье и Алексей Протас. Звёздный российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Винсент Трочек, Адам Фокс и Брэйден Шнайдер. В двух первых голах в качестве ассистента выступил российский нападающий Артемий Панарин.

«Вашингтон» набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Рейнджерс» остались с 43 очками и там же идут шестыми.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
