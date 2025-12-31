Скидки
«Филадельфия» обменяла Егора Замулу в «Питтсбург» на форварда Филипа Томасино

Российский защитник Егор Замула перешёл из «Филадельфии Флайерз» в «Питтсбург Пингвинз» в результате обмена, сообщает пресс-служба последних. Взамен «лётчики» получили нападающего Филипа Томасино.

Ранее «Филадельфия» выставила Замулу на драфт отказов. Сообщалось, что россиянин был готов подписать контракт с другим клубом НХЛ на меньшие деньги, чем его соглашение с «Флайерз».

Всего в текущем сезоне 25-летний Замула сыграл 13 матчей, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу. Россиянин выступает в составе «Филадельфии» с сезона-2020/2021. Всего за клуб он провёл 168 встреч, забросил восемь шайб и отдал 33 голевые передачи.

24-летний Томазино сыграл в нынешнем сезоне всего девять матчей за «Питтсбург», в которых набрал 1 (0+1) очко.

