Дубль из ассистов Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Нэшвилл Предаторз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Стоун (Дорофеев, Ханифин) – 05:35 (pp) 2:0 Хаттон (Гертл, Дорофеев) – 09:06 2:1 Пербикс (Евангелиста) – 11:20 2:2 Стэмкос (Форсберг, Евангелиста) – 15:37 (pp) 2:3 Шефер (Шей, Маккэррон) – 16:21 2:4 Бантинг (Бланкенбург, Хаула) – 31:52 (pp)
В составе победителей голами отличились Ник Пербикс, Стивен Стэмкос, Рид Шефер и Майкл Бантинг. Российский форвард Фёдор Свечков завершил встречу с показателем полезности «-1».
У хозяев шайбы забросили Марк Стоун и Бен Хаттон. Российский нападающий Павел Дорофеев отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде Иван Барбашёв очков не набрал.
