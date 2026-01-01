Дубль из ассистов Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Нэшвилл Предаторз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

В составе победителей голами отличились Ник Пербикс, Стивен Стэмкос, Рид Шефер и Майкл Бантинг. Российский форвард Фёдор Свечков завершил встречу с показателем полезности «-1».

У хозяев шайбы забросили Марк Стоун и Бен Хаттон. Российский нападающий Павел Дорофеев отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде Иван Барбашёв очков не набрал.

