Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс — Нэшвилл Предаторз, результат матча 1 января 2026, счёт 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль из ассистов Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Комментарии

В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Нэшвилл Предаторз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Стоун (Дорофеев, Ханифин) – 05:35 (pp)     2:0 Хаттон (Гертл, Дорофеев) – 09:06     2:1 Пербикс (Евангелиста) – 11:20     2:2 Стэмкос (Форсберг, Евангелиста) – 15:37 (pp)     2:3 Шефер (Шей, Маккэррон) – 16:21     2:4 Бантинг (Бланкенбург, Хаула) – 31:52 (pp)    

В составе победителей голами отличились Ник Пербикс, Стивен Стэмкос, Рид Шефер и Майкл Бантинг. Российский форвард Фёдор Свечков завершил встречу с показателем полезности «-1».

У хозяев шайбы забросили Марк Стоун и Бен Хаттон. Российский нападающий Павел Дорофеев отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде Иван Барбашёв очков не набрал.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Рейнджерс», у Панарина — два ассиста

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android