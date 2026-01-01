Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чехия U20 — Латвия U20, результат матча 1 января 2026, счёт 4:2, молодёжный чемпионат мира — 2025

Чехия обыграла Латвию и вышла в плей-офф МЧМ-2026
Комментарии

В ночь с 31 на 1 января завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Чехии и Латвии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполисе, штат Миннесота, США) и закончилась победой чехов со счётом 4:2.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
31 декабря 2025, среда. 23:30 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 2
Латвия U20
0:1 Ансонс (Османис, Смитс) – 06:00 (5x4)     1:1 Полетин (Галвас, Курран) – 10:04 (5x5)     2:1 Иржичек (Нестрашил, Бенак) – 11:19 (5x4)     3:1 Пшеничка (Курран, Ман) – 25:31 (5x5)     3:2 Сиерадзкис (Османис, Мурниекс) – 46:39 (5x4)     4:2 Нестрашил (Чихар) – 58:43 (en)    

В составе победителей голами отметились Томаш Полетин, Адам Иржичек, Макс Пшеничка и Вацлав Нестрашил. У латвийцев забивали Кристер Ансонс и Маркус Сиерадзкис.

Групповой этап сборная Чехии завершила на второй строчке в группе B, набрав восемь очков. Латвия заняла четвёртое место, имея в активе четыре очка. Обе сборные вышли в плей-офф МЧМ.

Материалы по теме
Дубль из ассистов Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android