Чехия обыграла Латвию и вышла в плей-офф МЧМ-2026
Поделиться
В ночь с 31 на 1 января завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Чехии и Латвии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполисе, штат Миннесота, США) и закончилась победой чехов со счётом 4:2.
U20 ЧМ-2026 . Группа B
31 декабря 2025, среда. 23:30 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 2
Латвия U20
0:1 Ансонс (Османис, Смитс) – 06:00 (5x4) 1:1 Полетин (Галвас, Курран) – 10:04 (5x5) 2:1 Иржичек (Нестрашил, Бенак) – 11:19 (5x4) 3:1 Пшеничка (Курран, Ман) – 25:31 (5x5) 3:2 Сиерадзкис (Османис, Мурниекс) – 46:39 (5x4) 4:2 Нестрашил (Чихар) – 58:43 (en)
В составе победителей голами отметились Томаш Полетин, Адам Иржичек, Макс Пшеничка и Вацлав Нестрашил. У латвийцев забивали Кристер Ансонс и Маркус Сиерадзкис.
Групповой этап сборная Чехии завершила на второй строчке в группе B, набрав восемь очков. Латвия заняла четвёртое место, имея в активе четыре очка. Обе сборные вышли в плей-офф МЧМ.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
Комментарии
- 1 января 2026
-
02:51
-
02:36
-
02:29
-
02:09
-
01:00
-
00:05
- 31 декабря 2025
-
23:14
-
23:00
-
22:59
-
22:33
-
22:01
-
22:00
-
21:31
-
21:28
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:30
-
20:26
-
20:00
-
19:32
-
19:00
-
18:45
-
18:29
-
18:07
-
18:00
-
17:46
-
17:31
-
17:13
-
17:00
-
16:34
-
16:20
-
16:00
-
15:42
-
15:23