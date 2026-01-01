Чехия обыграла Латвию и вышла в плей-офф МЧМ-2026

В ночь с 31 на 1 января завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Чехии и Латвии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполисе, штат Миннесота, США) и закончилась победой чехов со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Томаш Полетин, Адам Иржичек, Макс Пшеничка и Вацлав Нестрашил. У латвийцев забивали Кристер Ансонс и Маркус Сиерадзкис.

Групповой этап сборная Чехии завершила на второй строчке в группе B, набрав восемь очков. Латвия заняла четвёртое место, имея в активе четыре очка. Обе сборные вышли в плей-офф МЧМ.

