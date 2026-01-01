Швейцария одержала вторую победу подряд, одолев Словакию, и вышла в плей-офф МЧМ-2026

В ночь с 31 на 1 января завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Швейцарии и Словакии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Поле, штат Миннесота, США) и закончилась победой швейцарцев со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Лорис Вай, Мик Эшлиман и Кевин Хаас. У словаков забивали Адам Немец и Лука Радивоевич.

Групповой этап сборная Швейарии завершила на третьей строчке в группе А, набрав шесть очков. Словакия заняла четвёртое место, имея в активе три очка. Обе сборные вышли в плей-офф МЧМ.

