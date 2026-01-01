«Миннесота» проиграла «Сан-Хосе» по буллитам. Россияне набрали четыре очка

В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года мск на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Хозяева льда выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.
В составе победителей голами отличились Джефф Скиннер, Маклин Селебрини и российский форвард Игорь Чернышов (1+1). Победный буллит на счету Селебрини. Российский защитник Дмитрий Орлов отдал ассист. Другий защитник Шакир Мухамадуллин завершил встречу с показателем полезности «-1».
У хозяев шайбы забросили Маркус Фолиньо, Матс Цуккарелло и российский нападающий Владимир Тарасенко. Другие россияне — Кирилл Капризов, Данила Юров и Яков Тренин не набрали очков.
Сколько платят хоккеистам НХЛ:
