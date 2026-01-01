Гол+пас Кучерова и 25 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Анахайм»
Поделиться
В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года мск на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Хозяева льда выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Мозер (Рэддиш, Хагель) – 13:30 1:1 Харкинс (Джонстон) – 35:17 1:2 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 39:14 2:2 Сеннеке – 43:57 2:3 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 48:00 (pp) 3:3 Мактавиш (Минтюков) – 53:02 (pp) 3:4 Рэддиш (Хагель, Василевский) – 62:47
В составе победителей голами отличились Янис Мозер, Даррен Рэддиш (1+1), Брейден Пойнт и российский форвард Никита Кучеров (1+1). В активе российского вратаря Андрея Василевского 25 сейвов.
У хозяев шайбы забросили Дженсен Харкинс, Беккетт Сеннеке и Мэйсон Мактавиш. Российский защитник Павел Минтюков отметился результативной передачей.
Материалы по теме
Сколько платят хоккеистам НХЛ:
Комментарии
- 1 января 2026
-
03:06
-
02:51
-
02:36
-
02:29
-
02:09
-
01:00
-
00:05
- 31 декабря 2025
-
23:14
-
23:00
-
22:59
-
22:33
-
22:01
-
22:00
-
21:31
-
21:28
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:30
-
20:26
-
20:00
-
19:32
-
19:00
-
18:45
-
18:29
-
18:07
-
18:00
-
17:46
-
17:31
-
17:13
-
17:00
-
16:34
-
16:20
-
16:00
-
15:42