Гол+пас Кучерова и 25 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Анахайм»

В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года мск на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Хозяева льда выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей голами отличились Янис Мозер, Даррен Рэддиш (1+1), Брейден Пойнт и российский форвард Никита Кучеров (1+1). В активе российского вратаря Андрея Василевского 25 сейвов.

У хозяев шайбы забросили Дженсен Харкинс, Беккетт Сеннеке и Мэйсон Мактавиш. Российский защитник Павел Минтюков отметился результативной передачей.

Сколько платят хоккеистам НХЛ: