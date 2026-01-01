Скидки
Анахайм Дакс — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 1 января 2026, счёт 3:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол+пас Кучерова и 25 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Анахайм»
Комментарии

В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года мск на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд». Хозяева льда выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Мозер (Рэддиш, Хагель) – 13:30     1:1 Харкинс (Джонстон) – 35:17     1:2 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 39:14     2:2 Сеннеке – 43:57     2:3 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 48:00 (pp)     3:3 Мактавиш (Минтюков) – 53:02 (pp)     3:4 Рэддиш (Хагель, Василевский) – 62:47    

В составе победителей голами отличились Янис Мозер, Даррен Рэддиш (1+1), Брейден Пойнт и российский форвард Никита Кучеров (1+1). В активе российского вратаря Андрея Василевского 25 сейвов.

У хозяев шайбы забросили Дженсен Харкинс, Беккетт Сеннеке и Мэйсон Мактавиш. Российский защитник Павел Минтюков отметился результативной передачей.

