Швеция уверенно обыграла США и с первого места вышла в плей-офф МЧМ-2026

В ночь с 31 на 1 января завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные США и Швеции. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Поле, штат Миннесота, США) и закончилась победой шведов со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Каспер Юстовора, Эдди Генборг (дубль), Лукас Петтерссон (дубль) и Ивар Штенберг. У США забивали Чейз Рид, Уилл Зеллерс и Тедди Стига.,

Групповой этап сборная Швеции завершила на первой строчке в группе А, набрав 12 очков из 12. США заняла второе место, имея в активе девять очка. Обе сборные вышли в плей-офф МЧМ.

