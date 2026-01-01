Швеция уверенно обыграла США и с первого места вышла в плей-офф МЧМ-2026
В ночь с 31 на 1 января завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные США и Швеции. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Поле, штат Миннесота, США) и закончилась победой шведов со счётом 6:3.
U20 ЧМ-2026 . Группа A
31 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
3 : 2
Словакия U20
1:0 Вай (Ребер, Джонсон) – 18:05 (5x4) 2:0 Эшлиман (Устинков, Муггли) – 18:27 (5x4) 3:0 Хаас (Кёрблер, Майер) – 36:43 (5x5) 3:1 Немец (Хренко, Радивоевич) – 47:41 (5x5) 3:2 Радивоевич (Немец, Хренко) – 59:50 (6x5)
В составе победителей голами отметились Каспер Юстовора, Эдди Генборг (дубль), Лукас Петтерссон (дубль) и Ивар Штенберг. У США забивали Чейз Рид, Уилл Зеллерс и Тедди Стига.,
Групповой этап сборная Швеции завершила на первой строчке в группе А, набрав 12 очков из 12. США заняла второе место, имея в активе девять очка. Обе сборные вышли в плей-офф МЧМ.
