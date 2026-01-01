Скидки
США U20 — Швеция U20, результат матча 1 января 2026, счёт 3:6, молодёжный чемпионат мира — 2025

Швеция уверенно обыграла США и с первого места вышла в плей-офф МЧМ-2026
Комментарии

В ночь с 31 на 1 января завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные США и Швеции. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Поле, штат Миннесота, США) и закончилась победой шведов со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Каспер Юстовора, Эдди Генборг (дубль), Лукас Петтерссон (дубль) и Ивар Штенберг. У США забивали Чейз Рид, Уилл Зеллерс и Тедди Стига.,

Групповой этап сборная Швеции завершила на первой строчке в группе А, набрав 12 очков из 12. США заняла второе место, имея в активе девять очка. Обе сборные вышли в плей-офф МЧМ.

