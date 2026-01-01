Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 1 января 2026, счёт 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Грицюка помогла «Нью-Джерси» одолеть «Коламбус». У Марченко — ассист
Комментарии

В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости отыгрались с 0:2 и выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Марчмент (Марченко, Мэйо) – 06:18     2:0 Койл (Дженнер, Силлинджер) – 33:41     2:1 Хишир – 42:49 (pp)     2:2 Грицюк – 43:44     2:3 Хьюз (Браун, Палат) – 44:45    

В составе победителей голами отличились Нико Хишир, Люк Хьюз (1+1) и российский форвард Арсений Грицюк.

У хозяев шайбы забросили Мэйсон Марчмент и Чарли Койл. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился результативной передачей. Другие россияне в этой встрече — Иван Проворов и Дмитрий Воронков очков не набрали.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Гол+пас Кучерова и 25 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Анахайм»

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android