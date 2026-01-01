Шайба Грицюка помогла «Нью-Джерси» одолеть «Коламбус». У Марченко — ассист

В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости отыгрались с 0:2 и выиграли встречу со счётом 3:2.

В составе победителей голами отличились Нико Хишир, Люк Хьюз (1+1) и российский форвард Арсений Грицюк.

У хозяев шайбы забросили Мэйсон Марчмент и Чарли Койл. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился результативной передачей. Другие россияне в этой встрече — Иван Проворов и Дмитрий Воронков очков не набрали.

