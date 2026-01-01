Шайба Грицюка помогла «Нью-Джерси» одолеть «Коламбус». У Марченко — ассист
В ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости отыгрались с 0:2 и выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Марчмент (Марченко, Мэйо) – 06:18 2:0 Койл (Дженнер, Силлинджер) – 33:41 2:1 Хишир – 42:49 (pp) 2:2 Грицюк – 43:44 2:3 Хьюз (Браун, Палат) – 44:45
В составе победителей голами отличились Нико Хишир, Люк Хьюз (1+1) и российский форвард Арсений Грицюк.
У хозяев шайбы забросили Мэйсон Марчмент и Чарли Койл. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился результативной передачей. Другие россияне в этой встрече — Иван Проворов и Дмитрий Воронков очков не набрали.
