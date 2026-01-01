Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны все участники плей-офф молодёжного ЧМ-2026 по хоккею

Стали известны все участники плей-офф молодёжного ЧМ-2026 по хоккею
Комментарии

Стали известны все участники 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2026 гола, какой подходит в США. На данный момент не завершён один матч турнира, где в эти минуты встречаются Канада и Финляндия, однако он сборные уже квалифицировались в плей-офф.

Кроме вышеупомянутых команд в 1/4 финала турнира квалифицировались следующие национальные команды: Швеция, США, Швейцария, Словакия, Чехия и Латвия. На текущий момент определена лишь одна пара — Швеция — лидер группы А встретится с четвёртой сборной квартета В — Латвией.

Матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 января.

Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Материалы по теме
Кот-д'Ивуар отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче с Габоном на Кубке Африки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android