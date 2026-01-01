Стали известны все участники плей-офф молодёжного ЧМ-2026 по хоккею

Стали известны все участники 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2026 гола, какой подходит в США. На данный момент не завершён один матч турнира, где в эти минуты встречаются Канада и Финляндия, однако он сборные уже квалифицировались в плей-офф.

Кроме вышеупомянутых команд в 1/4 финала турнира квалифицировались следующие национальные команды: Швеция, США, Швейцария, Словакия, Чехия и Латвия. На текущий момент определена лишь одна пара — Швеция — лидер группы А встретится с четвёртой сборной квартета В — Латвией.

Матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 января.

Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.