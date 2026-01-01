Джон Купер провёл 1000-й матч в качестве тренера «Тампы» в НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер провёл свой 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге в качестве тренера. Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ).

58-летний Купер является двукратным обладателем Кубка Стэнли, победителем Президентского трофея, четырёхкратным обладателем трофея Принца Уэльского. Кроме того, канадский специалист является пятым тренером, вошедшим в историю, которому удалось достичь рубежа ив 1000 матчей с одной командой.

Купер возглавляет «молний» с 2013 года. На данный момент «Тампа» занимает третье место в Восточной конференции, имея в своём активе 49 очков после 39 матчей.