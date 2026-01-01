Джон Купер провёл 1000-й матч в качестве тренера «Тампы» в НХЛ
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер провёл свой 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге в качестве тренера. Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Мозер (Рэддиш, Хагель) – 13:30 1:1 Харкинс (Джонстон) – 35:17 1:2 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 39:14 2:2 Сеннеке – 43:57 2:3 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 48:00 (pp) 3:3 Мактавиш (Минтюков) – 53:02 (pp) 3:4 Рэддиш (Хагель, Василевский) – 62:47
58-летний Купер является двукратным обладателем Кубка Стэнли, победителем Президентского трофея, четырёхкратным обладателем трофея Принца Уэльского. Кроме того, канадский специалист является пятым тренером, вошедшим в историю, которому удалось достичь рубежа ив 1000 матчей с одной командой.
Купер возглавляет «молний» с 2013 года. На данный момент «Тампа» занимает третье место в Восточной конференции, имея в своём активе 49 очков после 39 матчей.
