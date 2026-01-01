Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джон Купер провёл 1000-й матч в качестве тренера «Тампы» в НХЛ

Джон Купер провёл 1000-й матч в качестве тренера «Тампы» в НХЛ
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер провёл свой 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге в качестве тренера. Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Мозер (Рэддиш, Хагель) – 13:30     1:1 Харкинс (Джонстон) – 35:17     1:2 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 39:14     2:2 Сеннеке – 43:57     2:3 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 48:00 (pp)     3:3 Мактавиш (Минтюков) – 53:02 (pp)     3:4 Рэддиш (Хагель, Василевский) – 62:47    

58-летний Купер является двукратным обладателем Кубка Стэнли, победителем Президентского трофея, четырёхкратным обладателем трофея Принца Уэльского. Кроме того, канадский специалист является пятым тренером, вошедшим в историю, которому удалось достичь рубежа ив 1000 матчей с одной командой.

Купер возглавляет «молний» с 2013 года. На данный момент «Тампа» занимает третье место в Восточной конференции, имея в своём активе 49 очков после 39 матчей.

Материалы по теме
Гол+пас Кучерова и 25 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Анахайм»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android