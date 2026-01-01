Ассист Овечкина в новогоднюю ночь, участники плей-офф Кубка Африки. Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в победном матче НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», стали известны все пары 1/8 финала Кубка Африки 2026 гола, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Валерий Ничушкин оформил хет-трик, чем помог «Колорадо» разгромить «Сент-Луис Блюз» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Рейнджерс», у Панарина — два ассиста.
- Определились все пары 1/8 финала Кубка Африки — 2026.
- Хет-трик Ничушкина и 2+2 Маккиннона помогли «Колорадо» разгомить «Сент-Луис» в НХЛ.
- Гол+пас Кучерова и 25 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Анахайм».
- 45 очков Карри и Батлера помогли «Голден Стэйт» победить «Шарлотт» в матче НБА.
- «Миннесота» уступила «Сан-Хосе» по буллитам. Россияне набрали 4 очка. У Аскарова 20 сейвов.
- Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» дома одолеть «Никс».
- Канада обыграла Финляндию в матче МЧМ с 11 голами и вышла в плей-офф с первого места.
- Джон Купер провёл 1000-й матч в качестве тренера «Тампы» в НХЛ.
- Стали известны подробности по будущему Неймара. У бразильца истёк контакт с «Сантосом».
- Швеция уверенно обыграла США и с первого места вышла в плей-офф МЧМ-2026.
- Сборная Камеруна одолела Мозамбик в матче Кубка Африки. Ву и Ньямси сыграли.
- Определились пары плей-офф молодёжного ЧМ-2026 по хоккею.
- Кот-д'Ивуар отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче с Габоном на Кубке Африки.
