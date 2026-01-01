Скидки
1 января главные новости спорта, трансферы, результаты Кубка Африки, результаты НХЛ и НБА, МЧМ-2026

Ассист Овечкина в новогоднюю ночь, участники плей-офф Кубка Африки. Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в победном матче НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», стали известны все пары 1/8 финала Кубка Африки 2026 гола, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Валерий Ничушкин оформил хет-трик, чем помог «Колорадо» разгромить «Сент-Луис Блюз» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Рейнджерс», у Панарина — два ассиста.
  2. Определились все пары 1/8 финала Кубка Африки — 2026.
  3. Хет-трик Ничушкина и 2+2 Маккиннона помогли «Колорадо» разгомить «Сент-Луис» в НХЛ.
  4. Гол+пас Кучерова и 25 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Анахайм».
  5. 45 очков Карри и Батлера помогли «Голден Стэйт» победить «Шарлотт» в матче НБА.
  6. «Миннесота» уступила «Сан-Хосе» по буллитам. Россияне набрали 4 очка. У Аскарова 20 сейвов.
  7. Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» дома одолеть «Никс».
  8. Канада обыграла Финляндию в матче МЧМ с 11 голами и вышла в плей-офф с первого места.
  9. Джон Купер провёл 1000-й матч в качестве тренера «Тампы» в НХЛ.
  10. Стали известны подробности по будущему Неймара. У бразильца истёк контакт с «Сантосом».
  11. Швеция уверенно обыграла США и с первого места вышла в плей-офф МЧМ-2026.
  12. Сборная Камеруна одолела Мозамбик в матче Кубка Африки. Ву и Ньямси сыграли.
  13. Определились пары плей-офф молодёжного ЧМ-2026 по хоккею.
  14. Кот-д'Ивуар отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче с Габоном на Кубке Африки.
НБА: результаты матчей 1 января
Результаты матчей НХЛ на 1 января 2026 года
Топ-матчи четверга: зенитовское дерби в волейболе, «Локомотив-Кубань» — ЦСКА и хоккей
