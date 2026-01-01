Скидки
Канала U20 — Финляндия U20, результат матча 1 января 2026, счёт 7:4, молодёжный чемпионат мира — 2026

Канада обыграла Финляндию в матче МЧМ с 11 голами и вышла в плей-офф с первого места
Утром 1 января завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполисе, штат Миннесота, США) и закончилась победой канадцев со счётом 7:4.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
01 января 2026, четверг. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
7 : 4
Финляндия U20
1:0 Парек (Мартон, Игинла) – 01:13 (5x5)     1:1 Миеттинен (Ванханен) – 03:54 (5x5)     2:1 Мартин (Хейдж) – 04:26 (5x5)     2:2 Суванто – 05:40 (5x5)     3:2 Мартин – 10:40 (5x4)     3:3 Болиус – 12:59 (5x4)     4:3 Игинла – 29:35 (5x4)     5:3 Бодуан – 37:05 (5x5)     5:4 Вестеринен – 37:40 (5x5)     6:4 Бодуан – 48:20 (5x4)     7:4 О'Райли – 58:56 (en)    

В составе победителей голами отметились Зейн Парек, Брэди Мартин (дубль), Тидж Игинла, Сэм О'Райли, Коул Бодуан (дубль). У финнов забивали Юлиус Миеттинен, Оливер Суванто, Лассе Болиус, Роопе Вестеринен.

Групповой этап сборная Канады завершила на первой строчке в группе B, набрав 11 очков. Финляндия заняла третье место, имея в активе семь очков. Обе сборные вышли в плей-офф МЧМ.

Стали известны все участники плей-офф молодёжного ЧМ-2026 по хоккею

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

