Канада обыграла Финляндию в матче МЧМ с 11 голами и вышла в плей-офф с первого места
Поделиться
Утром 1 января завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполисе, штат Миннесота, США) и закончилась победой канадцев со счётом 7:4.
U20 ЧМ-2026 . Группа B
01 января 2026, четверг. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
7 : 4
Финляндия U20
1:0 Парек (Мартон, Игинла) – 01:13 (5x5) 1:1 Миеттинен (Ванханен) – 03:54 (5x5) 2:1 Мартин (Хейдж) – 04:26 (5x5) 2:2 Суванто – 05:40 (5x5) 3:2 Мартин – 10:40 (5x4) 3:3 Болиус – 12:59 (5x4) 4:3 Игинла – 29:35 (5x4) 5:3 Бодуан – 37:05 (5x5) 5:4 Вестеринен – 37:40 (5x5) 6:4 Бодуан – 48:20 (5x4) 7:4 О'Райли – 58:56 (en)
В составе победителей голами отметились Зейн Парек, Брэди Мартин (дубль), Тидж Игинла, Сэм О'Райли, Коул Бодуан (дубль). У финнов забивали Юлиус Миеттинен, Оливер Суванто, Лассе Болиус, Роопе Вестеринен.
Групповой этап сборная Канады завершила на первой строчке в группе B, набрав 11 очков. Финляндия заняла третье место, имея в активе семь очков. Обе сборные вышли в плей-офф МЧМ.
Материалы по теме
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
Комментарии
- 1 января 2026
-
07:20
-
06:41
-
06:03
-
05:47
-
05:08
-
03:06
-
02:51
-
02:36
-
02:29
-
02:09
-
01:00
-
00:05
- 31 декабря 2025
-
23:14
-
23:00
-
22:59
-
22:33
-
22:01
-
22:00
-
21:31
-
21:28
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:30
-
20:26
-
20:00
-
19:32
-
19:00
-
18:45
-
18:29
-
18:07
-
18:00
-
17:46
-
17:31
-
17:13