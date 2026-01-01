Канада обыграла Финляндию в матче МЧМ с 11 голами и вышла в плей-офф с первого места

Утром 1 января завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполисе, штат Миннесота, США) и закончилась победой канадцев со счётом 7:4.

В составе победителей голами отметились Зейн Парек, Брэди Мартин (дубль), Тидж Игинла, Сэм О'Райли, Коул Бодуан (дубль). У финнов забивали Юлиус Миеттинен, Оливер Суванто, Лассе Болиус, Роопе Вестеринен.

Групповой этап сборная Канады завершила на первой строчке в группе B, набрав 11 очков. Финляндия заняла третье место, имея в активе семь очков. Обе сборные вышли в плей-офф МЧМ.

Материалы по теме Стали известны все участники плей-офф молодёжного ЧМ-2026 по хоккею

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: