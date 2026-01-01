Хет-трик Ничушкина и 2+2 Маккиннона помогли «Колорадо» разгомить «Сент-Луис» в НХЛ

Утром 1 января 2026 года мск на льду стадиона «Болл-Арена» в американском Денвере завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева льда выиграли встречу с разгромным счётом 6:1.

В составе победителей голами отличились Брок Нельсон, Натан Маккиннон (2+2) и российский форвард Валерий Ничушкин, оформивший хет-трик. Форвард Захар Бурлаков очков в матче не набрал.

У гостей единственную шайбу забросил Далибор Дворски. Российские игроки «Блюз» Павел Бучневич (-1) и Алексей Торопченко (-1) завершили встречу без результативных действий.

