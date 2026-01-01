Скидки
Колорадо Эвеланш — Сент-Луис Блюз, результат матча 1 января 2026, счёт 6:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Хет-трик Ничушкина и 2+2 Маккиннона помогли «Колорадо» разгомить «Сент-Луис» в НХЛ
Комментарии

Утром 1 января 2026 года мск на льду стадиона «Болл-Арена» в американском Денвере завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева льда выиграли встречу с разгромным счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ничушкин (Лехконен, Нельсон) – 01:00     2:0 Маккиннон (Мэнсон, Тэйвз) – 03:13     3:0 Ничушкин (Мэнсон, Бёрнс) – 03:26     4:0 Маккиннон (Нечас, Ландеског) – 04:39     5:0 Нельсон (Макар, Маккиннон) – 29:41 (pp)     5:1 Дворски (Кессел) – 54:32     6:1 Ничушкин (Малински, Маккиннон) – 56:06    

В составе победителей голами отличились Брок Нельсон, Натан Маккиннон (2+2) и российский форвард Валерий Ничушкин, оформивший хет-трик. Форвард Захар Бурлаков очков в матче не набрал.

У гостей единственную шайбу забросил Далибор Дворски. Российские игроки «Блюз» Павел Бучневич (-1) и Алексей Торопченко (-1) завершили встречу без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
