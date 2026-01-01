«Филадельфия» потерпела крупное поражение от «Калгари». Мичков и Гребёнкин без очков
Поделиться
Утром 1 января 2026 года мск на льду стадиона «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева льда одержали разгромную победу со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Баклунд (Коронато, Коулман) – 13:30 2:0 Фрост (Юбердо, Уигар) – 23:08 2:1 Конечны – 28:49 3:1 Андерссон (Зари, Кадри) – 32:03 (pp) 4:1 Шарангович (Коронато, Уигар) – 37:52 (pp) 5:1 Зари (Ломберг) – 49:37
В составе победителей голами отличились Микаэль Баклунд, Морган Фрост, Расмус Андерссон, Егор Шарангович и Коннор Зари. Российский защитник Ян Кузнецов очков в матче не набрал.
У гостей единственную шайбу забросил Трэвис Конечны. Российские игроки «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин (-1) завершили встречу без результативных действий.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
- 1 января 2026
-
08:45
-
08:19
-
08:08
-
07:50
-
07:28
-
07:20
-
06:41
-
06:03
-
05:47
-
05:08
-
03:06
-
02:51
-
02:36
-
02:29
-
02:09
-
01:00
-
00:05
- 31 декабря 2025
-
23:14
-
23:00
-
22:59
-
22:33
-
22:01
-
22:00
-
21:31
-
21:28
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:30
-
20:26
-
20:00
-
19:32
-
19:00
-
18:45
-
18:29