«Филадельфия» потерпела крупное поражение от «Калгари». Мичков и Гребёнкин без очков

Утром 1 января 2026 года мск на льду стадиона «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева льда одержали разгромную победу со счётом 5:1.

В составе победителей голами отличились Микаэль Баклунд, Морган Фрост, Расмус Андерссон, Егор Шарангович и Коннор Зари. Российский защитник Ян Кузнецов очков в матче не набрал.

У гостей единственную шайбу забросил Трэвис Конечны. Российские игроки «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин (-1) завершили встречу без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.