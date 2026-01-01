Скидки
Хоккей

Калгари Флэймз — Калгари Флэймз, результат матча 1 января 2026, счёт 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Филадельфия» потерпела крупное поражение от «Калгари». Мичков и Гребёнкин без очков
Комментарии

Утром 1 января 2026 года мск на льду стадиона «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева льда одержали разгромную победу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Баклунд (Коронато, Коулман) – 13:30     2:0 Фрост (Юбердо, Уигар) – 23:08     2:1 Конечны – 28:49     3:1 Андерссон (Зари, Кадри) – 32:03 (pp)     4:1 Шарангович (Коронато, Уигар) – 37:52 (pp)     5:1 Зари (Ломберг) – 49:37    

В составе победителей голами отличились Микаэль Баклунд, Морган Фрост, Расмус Андерссон, Егор Шарангович и Коннор Зари. Российский защитник Ян Кузнецов очков в матче не набрал.

У гостей единственную шайбу забросил Трэвис Конечны. Российские игроки «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин (-1) завершили встречу без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
