Ассист Макдэвида не спас «Эдмонтон» от крупного поражения от «Бостона»

Утром 1 января 2026 года мск на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Бостон Брюинз». Его со счётом 6:2 выиграли гости.

В составе победителей голами отличились Давид Пастрняк (2+1), Кейси Миттельштадт, Хампус Линдхольм, Джонатан Аспирот и Элиас Линдхольм (1+1). Российский нападающий Марат Хуснутдинов набрал одно очко, отдав результативную передачу на Пастрняка, ещё один россиянин Никита Задоров очков в этом матче не набрал.

У хозяев забили Зак Хайман (с передачи Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля) и Джек Рословик.

