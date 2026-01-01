Скидки
Эдмонтон Ойлерз — Бостон Брюинз, результат матча 1 января 2026, счёт 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассист Макдэвида не спас «Эдмонтон» от крупного поражения от «Бостона»
Комментарии

Утром 1 января 2026 года мск на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Бостон Брюинз». Его со счётом 6:2 выиграли гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Линдхольм, Макэвой) – 07:28 (pp)     0:2 Миттельштадт (Арвидссон, Линдхольм) – 18:13     1:2 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 19:19     1:3 Линдхольм (Минтен, Арвидссон) – 27:05 (pp)     1:4 Аспирот (Пастрняк) – 38:19     1:5 Линдхольм (Гики, Стивз) – 44:20     2:5 Рословик (Нурс, Ингрэм) – 47:22     2:6 Пастрняк (Минтен, Хуснутдинов) – 54:34    

В составе победителей голами отличились Давид Пастрняк (2+1), Кейси Миттельштадт, Хампус Линдхольм, Джонатан Аспирот и Элиас Линдхольм (1+1). Российский нападающий Марат Хуснутдинов набрал одно очко, отдав результативную передачу на Пастрняка, ещё один россиянин Никита Задоров очков в этом матче не набрал.

У хозяев забили Зак Хайман (с передачи Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля) и Джек Рословик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
