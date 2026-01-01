Ассист Макдэвида не спас «Эдмонтон» от крупного поражения от «Бостона»

Утром 1 января 2026 года мск на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Бостон Брюинз». Его со счётом 6:2 выиграли гости.
В составе победителей голами отличились Давид Пастрняк (2+1), Кейси Миттельштадт, Хампус Линдхольм, Джонатан Аспирот и Элиас Линдхольм (1+1). Российский нападающий Марат Хуснутдинов набрал одно очко, отдав результативную передачу на Пастрняка, ещё один россиянин Никита Задоров очков в этом матче не набрал.
У хозяев забили Зак Хайман (с передачи Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля) и Джек Рословик.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 1 января 2026
-
08:45
-
08:19
-
08:08
-
07:50
-
07:28
-
07:20
-
06:41
-
06:03
-
05:47
-
05:08
-
03:06
-
02:51
-
02:36
-
02:29
-
02:09
-
01:00
-
00:05
- 31 декабря 2025
-
23:14
-
23:00
-
22:59
-
22:33
-
22:01
-
22:00
-
21:31
-
21:28
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:30
-
20:26
-
20:00
-
19:32
-
19:00
-
18:45
-
18:29