В ночь с 30 на 31 декабря мск в Сент-Поле и Миннеаполисе (США, штат Миннесота) состоялись четыре матча молодёжного чемпионата мира — 2026, которые завершили групповой этап соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Хоккей. Результаты матчей МЧМ-2026 на 1 января 2026 года:

Швейцария U20 – Словакия U20 – 3:2.

Чехия U20 – Латвия U20 – 4:2.

США U20 – Швеция U20 – 3:6.

Канада U20 – Финляндия U20 – 7:4.

Групповой турнир МЧМ-2026 проходил с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Действующим победителем молодёжного ЧМ является сборная США, которая в решающем матче прошлогоднего турнира обыграла команду Финляндии (4:3 ОТ).