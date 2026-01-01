Скидки
Результаты матчей НХЛ на 1 января 2026 года

В ночь на 1 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 1 января 2026 года:

  • «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:3
  • «Вегас Голден Найтс» — «Нэшвилл Предаторз» 2:4
  • «Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» 4:3 Б
  • «Анахайм Дакс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 3:4 ОТ
  • «Детройт Ред Уингз» — «Виннипег Джетс» 2:1
  • «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Джерси Дэвилз» 2:3
  • «Даллас Старз» — «Баффало Сэйбрз» 1:4
  • «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» 6:1
  • «Эдмонтон Ойлерз» — «Бостон Брюинз» 2:6
  • «Калгари Флэймз» — «Филадельфия Флайерз» 5:1

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 67 очками после 39 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 51 очко после 39 встреч.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
