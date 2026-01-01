Итоговая турнирная таблица группового этапа МЧМ-2026

В ночь с 30 на 31 декабря мск в Сент-Поле и Миннеаполисе (США, штат Миннесота) состоялись четыре матча молодёжного чемпионата мира — 2026, которые завершили групповой этап соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми турнирными таблицами турнира.
Хоккей. Итоговые таблицы МЧМ-2026 на 1 января 2026 года:
Группа А:
Швеция U20 — 12 очков;
США U20 — 9 очков;
Швейцария U20 — 6 очков;
Словакия U20 — 3 очка;
Германия U20 — 0 очков.
Группа В:
Канада U20 — 11 очков;
Чехия U20 — 8 очков;
Финляндия U20 — 7 очков;
Латвия U20 — 4 очка;
Дания U20 — 0 очков.
По состоянию на 1 января 2026 года действующим победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею является сборная США