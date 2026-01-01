Итоговая турнирная таблица группового этапа МЧМ-2026

В ночь с 30 на 31 декабря мск в Сент-Поле и Миннеаполисе (США, штат Миннесота) состоялись четыре матча молодёжного чемпионата мира — 2026, которые завершили групповой этап соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми турнирными таблицами турнира.

Хоккей. Итоговые таблицы МЧМ-2026 на 1 января 2026 года:

Группа А:

Швеция U20 — 12 очков;

США U20 — 9 очков;

Швейцария U20 — 6 очков;

Словакия U20 — 3 очка;

Германия U20 — 0 очков.

Группа В:

Канада U20 — 11 очков;

Чехия U20 — 8 очков;

Финляндия U20 — 7 очков;

Латвия U20 — 4 очка;

Дания U20 — 0 очков.

По состоянию на 1 января 2026 года действующим победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею является сборная США