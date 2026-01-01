Стивен Стэмкос достиг отметки в 600 голов в НХЛ

35-летний нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос достиг планки в 600 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошедшем накануне матче с «Вегас Голден Найтс» Стэмкос забил в ворота соперника одну шайбу, которая и стала для него юбилейной.

Пресс-служба НХЛ поздравила Стэмкоса с покорением новой вершины в социальных сетях лиги.

Стэмкос выступал за два клуба Национальной хоккейной лиги — «Тампа-Бэй Лайтнинг» с начала карьеры в 2008 году и «Нэшвилл» с лета 2024 года. За «Тампу» нападающий провёл 1082 матча в регулярных сезонах, что является вторым показателем франшизы, за «Предаторз» — 121 матч.