Стивен Стэмкос достиг отметки в 600 голов в НХЛ
35-летний нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос достиг планки в 600 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошедшем накануне матче с «Вегас Голден Найтс» Стэмкос забил в ворота соперника одну шайбу, которая и стала для него юбилейной.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Стоун (Дорофеев, Ханифин) – 05:35 (pp) 2:0 Хаттон (Гертл, Дорофеев) – 09:06 2:1 Пербикс (Евангелиста) – 11:20 2:2 Стэмкос (Форсберг, Евангелиста) – 15:37 (pp) 2:3 Шефер (Шей, Маккэррон) – 16:21 2:4 Бантинг (Бланкенбург, Хаула) – 31:52 (pp)
Пресс-служба НХЛ поздравила Стэмкоса с покорением новой вершины в социальных сетях лиги.
Стэмкос выступал за два клуба Национальной хоккейной лиги — «Тампа-Бэй Лайтнинг» с начала карьеры в 2008 году и «Нэшвилл» с лета 2024 года. За «Тампу» нападающий провёл 1082 матча в регулярных сезонах, что является вторым показателем франшизы, за «Предаторз» — 121 матч.
