Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стивен Стэмкос достиг отметки в 600 голов в НХЛ

Стивен Стэмкос достиг отметки в 600 голов в НХЛ
Комментарии

35-летний нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос достиг планки в 600 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошедшем накануне матче с «Вегас Голден Найтс» Стэмкос забил в ворота соперника одну шайбу, которая и стала для него юбилейной.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Стоун (Дорофеев, Ханифин) – 05:35 (pp)     2:0 Хаттон (Гертл, Дорофеев) – 09:06     2:1 Пербикс (Евангелиста) – 11:20     2:2 Стэмкос (Форсберг, Евангелиста) – 15:37 (pp)     2:3 Шефер (Шей, Маккэррон) – 16:21     2:4 Бантинг (Бланкенбург, Хаула) – 31:52 (pp)    

Пресс-служба НХЛ поздравила Стэмкоса с покорением новой вершины в социальных сетях лиги.

Стэмкос выступал за два клуба Национальной хоккейной лиги — «Тампа-Бэй Лайтнинг» с начала карьеры в 2008 году и «Нэшвилл» с лета 2024 года. За «Тампу» нападающий провёл 1082 матча в регулярных сезонах, что является вторым показателем франшизы, за «Предаторз» — 121 матч.

Материалы по теме
Результаты матчей НХЛ на 1 января 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android