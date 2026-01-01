Расписание плей-офф МЧ-2026

В ночь с 30 на 31 декабря мск в Сент-Поле и Миннеаполисе (США, штат Миннесота) состоялись четыре матча молодёжного чемпионата мира — 2026, которые завершили групповой этап соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей плей-офф турнира.

Хоккей. Игры стадии плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2026:

2 января, 22:00 мск. Швеция U20 — Латвия U20;

3 января, 00:30 мск. Чехия U20— Швейцария U20;

3 января, 02:00 мск. США U20— Финляндия U20;

3 января, 04:30 мск. Канада U20 — Словакия U20.

Сборные Германии и Дании, занявшие последние места в группе, сыграют в утешительном раунде. По состоянию на 1 января 2026 года действующим победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею является сборная США.