Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ объявила лучших игроков по итогам декабря 2025 года

КХЛ объявила лучших игроков по итогам декабря 2025 года
Комментарии

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в своих официальных соцсетях объявила лучших игроков по итогам декабря 2025 года.

Так, лучшим вратарём лиги признан Дмитрий Гамзин из ЦСКА. Лучший защитник — Даниил Пыленков из «Динамо». Лучший нападающий — Рид Буше из «Автомобилиста». А лучшим новичком месяца признан Александр Жаровский, который выступает за «Салават Юлаев».

Статистика лучших игроков по итогам декабря 2025 года:

Фото: КХЛ

Напомним, в Западной конференции КХЛ лидирует «Динамо» Минск — 57 очков за 39 игр. Таблицу Восточной конференции возглавляет «Металлург» из Магнитогорска — 62 очка за 39 сыгранных матчей.

Материалы по теме
Кравец снова обыграл «Авангард», ЦСКА смял «Динамо» в дерби. Итоги дня в КХЛ
Кравец снова обыграл «Авангард», ЦСКА смял «Динамо» в дерби. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android