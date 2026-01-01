КХЛ объявила лучших игроков по итогам декабря 2025 года

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в своих официальных соцсетях объявила лучших игроков по итогам декабря 2025 года.

Так, лучшим вратарём лиги признан Дмитрий Гамзин из ЦСКА. Лучший защитник — Даниил Пыленков из «Динамо». Лучший нападающий — Рид Буше из «Автомобилиста». А лучшим новичком месяца признан Александр Жаровский, который выступает за «Салават Юлаев».

Статистика лучших игроков по итогам декабря 2025 года:

Фото: КХЛ

Напомним, в Западной конференции КХЛ лидирует «Динамо» Минск — 57 очков за 39 игр. Таблицу Восточной конференции возглавляет «Металлург» из Магнитогорска — 62 очка за 39 сыгранных матчей.