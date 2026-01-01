«Оттава» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 21:00 мск

Вечером 1 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Оттаве (Канада) состоится встреча между «Оттавой Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Канадиен Тайр-центр» начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 января 2026, четверг. 21:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон

Это третья игра из четырёх запланированных между командами в текущей регулярке. Ранее «Вашингтон» дважды одержал победу. В нынешнем сезоне «Кэпиталз» провёл 40 встреч, в которых набрал 47 очков, клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава Сенаторз» занимает 15-е место, набрав 41 очко.