Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Натан Маккиннон преодолел планку в 400 голов в НХЛ

Натан Маккиннон преодолел планку в 400 голов в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон преодолел планку в 400 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошедшем накануне матче с «Сент-Луис Блюз» Маккиннон забил в ворота соперника две шайбы, одна из которых стала для него юбилейной.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ничушкин (Лехконен, Нельсон) – 01:00     2:0 Маккиннон (Мэнсон, Тэйвз) – 03:13     3:0 Ничушкин (Мэнсон, Бёрнс) – 03:26     4:0 Маккиннон (Нечас, Ландеског) – 04:39     5:0 Нельсон (Макар, Маккиннон) – 29:41 (pp)     5:1 Дворски (Кессел) – 54:32     6:1 Ничушкин (Малински, Маккиннон) – 56:06    

Стоит отметить, что Маккиннон стал 14-м действующим игроком, достигшим этой отметки, и 114-м за всю историю лиги. Маккиннон забивал не менее 30 голов в восьми из последних девяти сезонов.

В этом сезоне Маккиннон лидирует в НХЛ по количеству забитых голов – 34 шайбы в 39 играх. В прошлом сезоне он забил 32 гола в 79 играх, а в сезоне-2023/2024 он выдал свой лучший показатель результативности в НХЛ за всю карьеру — 51 гол.

Материалы по теме
Результаты матчей НХЛ на 1 января 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android