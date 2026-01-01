Натан Маккиннон преодолел планку в 400 голов в НХЛ
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон преодолел планку в 400 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошедшем накануне матче с «Сент-Луис Блюз» Маккиннон забил в ворота соперника две шайбы, одна из которых стала для него юбилейной.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ничушкин (Лехконен, Нельсон) – 01:00 2:0 Маккиннон (Мэнсон, Тэйвз) – 03:13 3:0 Ничушкин (Мэнсон, Бёрнс) – 03:26 4:0 Маккиннон (Нечас, Ландеског) – 04:39 5:0 Нельсон (Макар, Маккиннон) – 29:41 (pp) 5:1 Дворски (Кессел) – 54:32 6:1 Ничушкин (Малински, Маккиннон) – 56:06
Стоит отметить, что Маккиннон стал 14-м действующим игроком, достигшим этой отметки, и 114-м за всю историю лиги. Маккиннон забивал не менее 30 голов в восьми из последних девяти сезонов.
В этом сезоне Маккиннон лидирует в НХЛ по количеству забитых голов – 34 шайбы в 39 играх. В прошлом сезоне он забил 32 гола в 79 играх, а в сезоне-2023/2024 он выдал свой лучший показатель результативности в НХЛ за всю карьеру — 51 гол.
