Натан Маккиннон преодолел планку в 400 голов в НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон преодолел планку в 400 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошедшем накануне матче с «Сент-Луис Блюз» Маккиннон забил в ворота соперника две шайбы, одна из которых стала для него юбилейной.

Стоит отметить, что Маккиннон стал 14-м действующим игроком, достигшим этой отметки, и 114-м за всю историю лиги. Маккиннон забивал не менее 30 голов в восьми из последних девяти сезонов.

В этом сезоне Маккиннон лидирует в НХЛ по количеству забитых голов – 34 шайбы в 39 играх. В прошлом сезоне он забил 32 гола в 79 играх, а в сезоне-2023/2024 он выдал свой лучший показатель результативности в НХЛ за всю карьеру — 51 гол.