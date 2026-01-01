«Барыс» объявил о перезаключении контрактов с пятью хоккеистами

Пресс-служба астанинского «Барыса» объявил о перезаключении контрактов с пятью хоккеистами. Так, новые соглашения были подписаны с Кириллом Панюковым, Ансаром Шайхмедденовым, Всеволодом Логвиным, Семёном Симоновым и Алиханом Омирбековым.

«Барыс» перезаключил контракты со следующими игроками:

— Кирилл Панюков подписал новое одностороннее соглашение до 31 мая 2026 г.;

— Ансар Шайхмедденов – одностороннее до 31 мая 2027 г.;

— Всеволод Логвин – двухстороннее до 31 мая 2028 г.;

— Семён Симонов – двустороннее до 31 мая 2028 г.;

— Алихан Омирбеков – одностороннее до 31 мая 2028 г.», — сказано в сообщении пресс-службы «Барыса», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.