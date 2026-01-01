Скидки
«Барыс» объявил о перезаключении контрактов с пятью хоккеистами

«Барыс» объявил о перезаключении контрактов с пятью хоккеистами
Пресс-служба астанинского «Барыса» объявил о перезаключении контрактов с пятью хоккеистами. Так, новые соглашения были подписаны с Кириллом Панюковым, Ансаром Шайхмедденовым, Всеволодом Логвиным, Семёном Симоновым и Алиханом Омирбековым.

«Барыс» перезаключил контракты со следующими игроками:

— Кирилл Панюков подписал новое одностороннее соглашение до 31 мая 2026 г.;
— Ансар Шайхмедденов – одностороннее до 31 мая 2027 г.;
— Всеволод Логвин – двухстороннее до 31 мая 2028 г.;
— Семён Симонов – двустороннее до 31 мая 2028 г.;
— Алихан Омирбеков – одностороннее до 31 мая 2028 г.», — сказано в сообщении пресс-службы «Барыса», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

