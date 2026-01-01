Скидки
В «Барысе» прокомментировали перезаключение контрактов с пятью игроками

Генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников прокомментировал заключение новых контрактов с игроками команды. Новые соглашения были подписаны с Кириллом Панюковым, Ансаром Шайхмедденовым, Всеволодом Логвиным, Семёном Симоновым и Алиханом Омирбековым.

«В новогоднюю паузу мы завершили важный этап работы — переподписали контракты с Алиханом Омирбековым, Ансаром Шайхмедденовым, Всеволодом Логвиным, Семёном Симоновым и Кириллом Панюковым. Все игроки — воспитанники казахстанской школы. Для нас принципиально важно, чтобы костяк команды составляли люди, для которых этот клуб родной.

Парни значительно добавили в этом сезоне, частично взяли на себя лидерские роли и доказали свою состоятельность на уровне КХЛ, это заслуженный результат их труда. Мы не стали дожидаться весны и квалификационных предложений. Нам важно, чтобы игроки были сконцентрированы только на хоккее и гонке за плей-офф, чувствуя уверенность в своем будущем», — приводит слова Метальникова пресс-служба «Барыса».

