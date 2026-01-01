Джон Купер отреагировал на достижение отметки в 1000 игр в «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал 1000-ю игру в должности. Юбилейным стал победный матч с «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Мозер (Рэддиш, Хагель) – 13:30 1:1 Харкинс (Джонстон) – 35:17 1:2 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 39:14 2:2 Сеннеке – 43:57 2:3 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 48:00 (pp) 3:3 Мактавиш (Минтюков) – 53:02 (pp) 3:4 Рэддиш (Хагель, Василевский) – 62:47
«Даже не могу представить, как выглядит видео с первой игры по сравнению с тем, как я выгляжу сейчас, когда у меня 1000 игр. Это интересно, потому что я был частью команды и мог наблюдать, как игроки достигают отметки в 1000, будь то в играх или в очках, ты просто сидишь и удивляешься, чего стоило этому хоккеисту дойти до этого момента. Ты никогда не представляешь себя в такой ситуации, когда тебя нанимают, не сидишь и не думаешь: «Интересно, какой будет 1000-я игра». Сидишь и думаешь: «Боже, надеюсь, я смогу заключить ещё один контракт (смеётся)», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
