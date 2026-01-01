Защитник «Автомобилиста» Осипов дисквалифицирован на один матч КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Автомобилист» — «Лада» (4:3), по итогам которого принял решение дисквалифицировать защитника екатеринбургского клуба Максима Осипова на одну игру.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Максима Осипова по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — написано в сообщении на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».