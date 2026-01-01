Скидки
Защитник «Автомобилиста» Осипов дисквалифицирован на один матч КХЛ

Защитник «Автомобилиста» Осипов дисквалифицирован на один матч КХЛ
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Автомобилист» — «Лада» (4:3), по итогам которого принял решение дисквалифицировать защитника екатеринбургского клуба Максима Осипова на одну игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Юрчо (Алтыбармакян, Морозов) – 06:03 (5x4)     0:2 Савчук (Алтыбармакян, Коттон) – 08:35 (5x5)     1:2 Буше (Да Коста, Трямкин) – 12:13 (5x4)     2:2 Голышев (Кизимов, Бусыгин) – 13:35 (5x5)     2:3 Савчук (Алтыбармакян) – 15:03 (5x5)     3:3 Буше (Бусыгин, Осипов) – 27:40 (5x5)     4:3 Кизимов (Воробьёв, Горбунов) – 44:43 (5x5)    

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Максима Осипова по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — написано в сообщении на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

