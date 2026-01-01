Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил Новый год по московскому времени между матчами НХЛ. Хоккеист помог своим ассистом обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) в домашней встрече 31 декабря. После чего Овечкин отметил наступление Нового года и был вынужден отправиться на выездную игру с «Оттава Сенаторз», которая состоится 1 января.
В активе 40‑летнего россиянина 15 голов и 19 результативных передач в 40 матчах текущего сезона регулярки.
В нынешнем сезоне «Вашингтон» провёл 40 встреч, в которых набрал 47 очков, клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава Сенаторз» занимает 15-е место, набрав 41 очко.