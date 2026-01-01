Скидки
Александр Овечкин отметил Новый год по московскому времени между матчами НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил Новый год по московскому времени между матчами НХЛ. Хоккеист помог своим ассистом обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) в домашней встрече 31 декабря. После чего Овечкин отметил наступление Нового года и был вынужден отправиться на выездную игру с «Оттава Сенаторз», которая состоится 1 января.

В активе 40‑летнего россиянина 15 голов и 19 результативных передач в 40 матчах текущего сезона регулярки.

В нынешнем сезоне «Вашингтон» провёл 40 встреч, в которых набрал 47 очков, клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава Сенаторз» занимает 15-е место, набрав 41 очко.

