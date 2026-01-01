Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Исаков оценил первые полгода работы в «Торпедо»

Алексей Исаков оценил первые полгода работы в «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков высказался о первой половине года работы в клубе.

«Сначала было очень сложно. Если вспомнить свой первый сбор, когда мы летом, 4 августа, заехали на «Море Спорта», вот эти 10 дней, они для меня просто казались какой-то феноменальной нагрузкой. Заканчивался день, ложишься спать, в голове столько всего. То есть очень большое такое мозговое движение, очень много было моментов, которые надо было учитывать.

Но вот сейчас со временем можно сказать, наверное, адаптировался, и сами результаты говорят, что, в принципе, наверное, мы делаем всё правильно», — сказал Исаков в подкасте «Вместе за Нижний».

«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 50 очков за 40 матчей.

Материалы по теме
Кравец снова обыграл «Авангард», ЦСКА смял «Динамо» в дерби. Итоги дня в КХЛ
Кравец снова обыграл «Авангард», ЦСКА смял «Динамо» в дерби. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android