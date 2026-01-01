Скидки
Селебрини может стать третьим канадцем до 20 лет на турнире с сильнейшими составами

Селебрини может стать третьим канадцем до 20 лет на турнире с сильнейшими составами
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини может стать третьим игроком до 20 лет, который сыграет за сборную Канады на турнире с сильнейшими составами. Об этом сообщает аккаунт Sportsnet Stats в социальной сети X. Хоккеист вошёл в окончательный состав национальной команды на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Помимо Селебрини, до наступления 20 лет на турнирах с лучшими игроками за Канаду играли Стив Айзерман и Эрик Линдрос. Оба хоккеиста выступали на Кубке Канады 1984 и 1991 года соответственно.

Ранее Селебрини стал вторым хоккеистом до 20 лет после Уэйна Гретцки, у кого в активе 10 матчей с тремя и более очками за 40 и менее игр в сезоне. Селебрини сделал это за 39 матчей, Гретцки — за 38.

