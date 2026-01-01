Майкл Пелино войдёт в тренерский штаб Боба Хартли в «Локомотиве»

Как стало известно «Чемпионату», канадский специалист Майкл Пелино войдёт в тренерский штаб Боба Хартли в ярославском «Локомотиве». Срок контракт будет рассчитан до конца нынешнего сезона.

66-летний Майкл Пелино ранее уже работал в «Локомотиве». Кроме того, в Континентальной хоккейной лиге он находился в должности ассистента в магнитогорском «Металлурге», омском «Авангарде» и казанском «Ак Барсе». С «Металлургом» он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В числе наград Майкла Пелино золотые медали Олимпийских игр 2002 года в качестве ассистента главного тренера сборной Канады.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 56 очков за 42 матча.