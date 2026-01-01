Бедард одним словом отреагировал на непопадание в состав сборной Канады на Олимпиаду

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард одним словом отреагировал на непопадание в окончательный состав национальной команды Канады, который выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

«Чёрт» – написал Бедард в своём аккаунте в социальной сети X.

Ранее нападающий получил травму верхней части тела на вбрасывании на последней секунде матча с «Сент-Луис Блюз» (2:3) и был внесён в список травмированных. Главный тренер команды Джефф Блэшилл заявил, что Бедард пройдёт повторное обследование в январе и добавил, что хоккеисту не потребуется операция.

20-летний форвард в текущем сезоне провёл 31 матч, в котором отметился 19 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами.