Главный тренер «Торпедо» Исаков назвал отличия КХЛ от ВХЛ

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков высказался о различиях КХЛ и ВХЛ. Ранее он стал чемпионом России с клубом «Торпедо-Горький».

«Думаю, исполнительское мастерство в первую очередь. Скорость, амбиции игроков. Всё-таки они, парни, все имеют определённый уровень, прошли большой путь, они добились этого, тоже каждый как личность состоялись, стали такими, ну, по меркам хоккея, серьёзными лицами, фигурами.

Вот, и, наверное, всё-таки КХЛ — это сама игра, она отличается всё равно. Потому что те вещи, которые ты можешь предложить в молодёжном хоккее, они отличаются от тех вещей, которые можешь предложить в Высшей хоккейной лиге, тем более они отличаются от тех вещей, которые ты можешь предложить в КХЛ. Не везде всё работает одинаково», — сказал Исаков в подкасте «Вместе за Нижний».