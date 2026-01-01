Тренер «Торпедо» Исаков ответил, чем Силаев отличается от сверстников

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков высказался о защитнике Антоне Силаеве. 19-летний хоккеист был выбран «Нью-Джерси Девилз» в первом раунде драфта НХЛ 2024 года под общим 10-м номером.

— В чём Силаев в первую очередь отличается от сверстников?

— Ну, я про Антона бы сказал, в первую очередь мне нравится его философия в плане отношения к хоккею и к себе. То есть он в первую очередь достаточно организованный, взрослый, ментально созревший молодой человек, у него есть цель, и он к ней идёт.

— Есть в этой цели скорый отъезд в НХЛ?

— Это надо ему вопрос задавать. Конечно, думаю, что он мечтает об этом, попал на драфт, туда ездил. После этой поездки я с ним, кстати, пообщался, попытался, скажем, попросил его приоткрыть секреты того, что они там делали, какие тренировки были. Он, конечно, под очень большим впечатлением был от этой поездки, от кемпа, который он провёл. И видно было, насколько он получил серьёзный импульс, чтобы дальше развиваться, — сказал Исаков в подкасте «Вместе за Нижний».