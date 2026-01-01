Селебрини — самый молодой игрок сборной Канады в истории на Олимпиаде с игроками НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини стал самым молодым игроком в истории, попавшим в окончательный состав сборной Канады на Олимпийские игры, на которых будут выступать игроки НХЛ. Об этом сообщает аккаунт TSN в социальной сети X. 19-летнему хоккеисту предстоит сыграть за национальную команду своей страны на Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Ранее Селебрини набрал 98 очков за календарный год и стал вторым хоккеистом до 20 лет после Уэйна Гретцки, у которого в активе 10 матчей с тремя и более очками за 40 и менее игр в сезоне. Селебрини сделал это за 39 матчей, Гретцки — за 38.