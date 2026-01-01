Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Селебрини — самый молодой игрок сборной Канады в истории на Олимпиаде с игроками НХЛ

Селебрини — самый молодой игрок сборной Канады в истории на Олимпиаде с игроками НХЛ
Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини стал самым молодым игроком в истории, попавшим в окончательный состав сборной Канады на Олимпийские игры, на которых будут выступать игроки НХЛ. Об этом сообщает аккаунт TSN в социальной сети X. 19-летнему хоккеисту предстоит сыграть за национальную команду своей страны на Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Ранее Селебрини набрал 98 очков за календарный год и стал вторым хоккеистом до 20 лет после Уэйна Гретцки, у которого в активе 10 матчей с тремя и более очками за 40 и менее игр в сезоне. Селебрини сделал это за 39 матчей, Гретцки — за 38.

Материалы по теме
Без Бедарда и Шефера, зато с Селебрини и Даути. Кем Канада собралась выигрывать Олимпиаду?
Без Бедарда и Шефера, зато с Селебрини и Даути. Кем Канада собралась выигрывать Олимпиаду?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android