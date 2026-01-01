«Это был лучший звонок за долгое время». Даути — о включении в состав Канады на ОИ-2026

36-летний защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути высказался о попадании в окончательный состав сборной Канады на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

«Не могу выразить словами, насколько я счастлив. Этот звонок, наверное, значит для меня больше, чем все остальные. Так сильно хотел попасть в эту команду, это был лучший телефонный звонок за долгое время. Я был так взволнован», – приводит слова Даути журналист Зак Дули в своём аккаунте с соцсети X.

Дрю Даути является двукратным олимпийским чемпионом. Защитник вместо со своей национальной командой побеждал на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.