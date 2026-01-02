Алексей Исаков ответил на вопрос о командах и тренерах, на которых он ориентируется

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков назвал команды и тренеров, на которых он ориентируется.

«Если до того, как я пришёл работать в Континентальную хоккейную лигу, у меня был очень хороший опыт общения с Дмитрием Сергеевичем Юшкевичем, он помощник Игоря Никитина. И я очень много смотрел за игрой именно «Локомотива», ЦСКА, вот они в двух этих командах играли, это один момент.

И последние два сезона, я не знаю, так бывает иногда, то есть перед тем, как я перешёл уже в «Чайку», я смотрел за «Торпедо» Нижний Новгород. Просто понравилась игра этой команды. И вот, знаете, проходил матч, я просил скачать нам последний матч этой команды, мы их смотрели, разбирали с тренерами, обсуждали те ситуации, которые могут возникнуть. И когда я получил приглашение работать в Нижнем Новгороде, то, в принципе, по большому счёту я знал многие фишки, многие комбинации, многие такие игровые модели, которые использовались «Торпедо» в последних сезонах. Поэтому мне было достаточно, ну, не то что не сложно, было интересно, и я уже владел этим предметом.

То есть оборона — это Никитин и его тренерский штаб, атака в тот момент — это Ларионов и его тренерский штаб. Я вот от этих вещей отталкивался», — сказал Исаков в подкасте «Вместе за Нижний».