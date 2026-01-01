Иван Демидов признан лучшим новичком НХЛ в декабре

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов был назван лучшим новичком месяца в НХЛ в декабре. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.

В декабре 20-летний Иван Демидов провёл 15 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач. Он отметился результативными действиями в 11 из 15 своих декабрьских матчей, показав серию из пяти игр с очками. Демидов стал вторым игроком «Монреаль Канадиенс» за два сезона, получившим звание «Новичок месяца».

Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Ивана Демидова 10 голов и 23 результативные передачи в 39 играх. Он лидирует среди новичков этого сезона.