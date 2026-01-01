Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Колорадо» повторило уникальное достижение в НХЛ благодаря голам Ничушкина и Маккиннона

«Колорадо» повторило уникальное достижение в НХЛ благодаря голам Ничушкина и Маккиннона
Комментарии

Форварды «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин и Натан Маккиннон забили четыре гола в матче с «Сент-Луис Блюз» к отметке 4:39 после начала игры, благодаря чему их команда смогла повторить уникальное достижение в НХЛ. Всего один раз в истории лиги команда забивала такое количество голов в начале встречи. Об этом сообщает аккаунт NHL Public Relations в соцсети X. Встреча закончилась победой «Колорадо» со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ничушкин (Лехконен, Нельсон) – 01:00     2:0 Маккиннон (Мэнсон, Тэйвз) – 03:13     3:0 Ничушкин (Мэнсон, Бёрнс) – 03:26     4:0 Маккиннон (Нечас, Ландеског) – 04:39     5:0 Нельсон (Макар, Маккиннон) – 29:41 (pp)     5:1 Дворски (Кессел) – 54:32     6:1 Ничушкин (Малински, Маккиннон) – 56:06    

По итогам матча Валерий Ничушкин оформил хет-трик, а Натан Маккиннон набрал 2+2 по системе «гол+пас».

В этом сезоне Маккиннон лидирует в НХЛ по количеству забитых голов – 34 шайбы в 39 играх. В прошлом сезоне он забил 32 гола в 79 играх, а в сезоне-2023/2024 он выдал свой лучший показатель результативности в НХЛ за всю карьеру — 51 гол.

Материалы по теме
Новое имя в НХЛ! Русский талант разрывает на пару с канадским гением
Видео
Новое имя в НХЛ! Русский талант разрывает на пару с канадским гением
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android