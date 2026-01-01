«Колорадо» повторило уникальное достижение в НХЛ благодаря голам Ничушкина и Маккиннона

Форварды «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин и Натан Маккиннон забили четыре гола в матче с «Сент-Луис Блюз» к отметке 4:39 после начала игры, благодаря чему их команда смогла повторить уникальное достижение в НХЛ. Всего один раз в истории лиги команда забивала такое количество голов в начале встречи. Об этом сообщает аккаунт NHL Public Relations в соцсети X. Встреча закончилась победой «Колорадо» со счётом 6:1.

По итогам матча Валерий Ничушкин оформил хет-трик, а Натан Маккиннон набрал 2+2 по системе «гол+пас».

В этом сезоне Маккиннон лидирует в НХЛ по количеству забитых голов – 34 шайбы в 39 играх. В прошлом сезоне он забил 32 гола в 79 играх, а в сезоне-2023/2024 он выдал свой лучший показатель результативности в НХЛ за всю карьеру — 51 гол.