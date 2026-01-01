Скидки
Объявлены три звезды НХЛ в декабре

Комментарии

Тремя звёздами Национальной хоккейной лиги в декабре 2025 года названы Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»). Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.

В декабре 28-летний Коннор Макдэвид набрал 34 (13+21) очка за 15 матчей. Это наибольшее количество очков, набранных любым игроком НХЛ за один календарный месяц с декабря 1995 года, когда Марио Лемье набрал 34 очка в 14 играх за «Питтсбург». 30-летний Натан Маккиннон за этот месяц провёл 14 матчей, в которых забросил 14 шайб и оформил 12 результативных передач. 19-летний Маклин Селебрини в декабре набрал 25 (8+17) очков в 14 играх.

