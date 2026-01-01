«Вашингтон» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Оттаве», Овечкин не отличился

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). «Оттава Сенаторз» одержала победу со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 2:1).
В составе «Вашинтона» отличились Том Уилсон, Дилан Строум и Алексей Протас. За «Оттаву» шайбы забросили Ник Дженсен, Ридли Грейг, Дэвид Перрон и Фабиан Зеттерлунд. Россияне Артём Зуб и Александр Овечкин результативными действиями не отметились.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Оттава Сенаторз» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 43 очка за 39 матчей. «Вашингтон Кэпиталз» располагается на седьмой строчке, заработав 47 очков за 41 игру.
