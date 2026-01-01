Скидки
Оттава Сенаторз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 1 января 2026, счет 4:3, НХЛ 2025-2026

«Вашингтон» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Оттаве», Овечкин не отличился
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). «Оттава Сенаторз» одержала победу со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 2:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сурдиф) – 08:13     0:2 Строум (Леонард, Чикран) – 18:59 (pp)     1:2 Дженсен (Сандерсон, Пинто) – 27:42     2:2 Грейг (Пинто, Амадио) – 39:31     3:2 Перрон (Халлидей, Казинс) – 42:47     3:3 Протас (Сурдиф, Уилсон) – 55:53     4:3 Зеттерлунд (Шабо, Штюцле) – 57:38    

В составе «Вашинтона» отличились Том Уилсон, Дилан Строум и Алексей Протас. За «Оттаву» шайбы забросили Ник Дженсен, Ридли Грейг, Дэвид Перрон и Фабиан Зеттерлунд. Россияне Артём Зуб и Александр Овечкин результативными действиями не отметились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Оттава Сенаторз» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 43 очка за 39 матчей. «Вашингтон Кэпиталз» располагается на седьмой строчке, заработав 47 очков за 41 игру.

