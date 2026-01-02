Тренер «Вашингтона» высказался об упущенной победе команды в матче с «Оттавой»
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (3:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сурдиф) – 08:13 0:2 Строум (Леонард, Чикран) – 18:59 (pp) 1:2 Дженсен (Сандерсон, Пинто) – 27:42 2:2 Грейг (Пинто, Амадио) – 39:31 3:2 Перрон (Халлидей, Казинс) – 42:47 3:3 Протас (Сурдиф, Уилсон) – 55:53 4:3 Зеттерлунд (Шабо, Штюцле) – 57:38
«Мы поставили себя в хорошее положение, отлично начали мат. Мне очень понравился наш первый период, понравилось всё, что мы делали. И ты ожидаешь ответного натиска — они обязательно пойдут вперёд после такого первого периода и после того, как мы рано взяли игру под контроль. И они действительно прибавили», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.
Отметим, после первого периода «Вашингтон» вёл со счётом 2:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 января 2026
-
01:57
-
01:54
-
01:40
-
01:18
-
00:13
- 1 января 2026
-
23:42
-
22:44
-
22:16
-
21:57
-
21:19
-
20:51
-
20:51
-
20:24
-
18:54
-
18:49
-
18:34
-
18:24
-
18:11
-
18:00
-
17:53
-
17:30
-
15:12
-
14:12
-
12:26
-
11:26
-
09:55
-
09:34
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
08:45
-
08:19
-
08:08
-
07:50
-
07:28