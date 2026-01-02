Тренер «Вашингтона» высказался об упущенной победе команды в матче с «Оттавой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (3:4).

«Мы поставили себя в хорошее положение, отлично начали мат. Мне очень понравился наш первый период, понравилось всё, что мы делали. И ты ожидаешь ответного натиска — они обязательно пойдут вперёд после такого первого периода и после того, как мы рано взяли игру под контроль. И они действительно прибавили», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

Отметим, после первого периода «Вашингтон» вёл со счётом 2:0.