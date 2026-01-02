Скидки
Тренер «Вашингтона» высказался об упущенной победе команды в матче с «Оттавой»

Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (3:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сурдиф) – 08:13     0:2 Строум (Леонард, Чикран) – 18:59 (pp)     1:2 Дженсен (Сандерсон, Пинто) – 27:42     2:2 Грейг (Пинто, Амадио) – 39:31     3:2 Перрон (Халлидей, Казинс) – 42:47     3:3 Протас (Сурдиф, Уилсон) – 55:53     4:3 Зеттерлунд (Шабо, Штюцле) – 57:38    

«Мы поставили себя в хорошее положение, отлично начали мат. Мне очень понравился наш первый период, понравилось всё, что мы делали. И ты ожидаешь ответного натиска — они обязательно пойдут вперёд после такого первого периода и после того, как мы рано взяли игру под контроль. И они действительно прибавили», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

Отметим, после первого периода «Вашингтон» вёл со счётом 2:0.

