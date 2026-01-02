Скидки
Хоккей

Айлендерс — Юта, результат матча 2 января 2026, счет 2:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Три очка Сергачёва помогли «Юте» разгромить «Айлендерс»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Юту Мамонт». Матч прошёл в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончился разгромной победой гостей со счётом 2:7.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 7
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Хэйтон, Сергачёв) – 20:36     1:1 Ритчи (Шабанов, Уоррен) – 22:35     1:2 Гюнтер (Круз, Хэйтон) – 30:20     1:3 Шмальц – 36:19     1:4 Сергачёв (Келлер, Гюнтер) – 42:52 (pp)     1:5 Келлер (Шмальц, Сергачёв) – 45:41 (pp)     2:5 Шефер (Друен, Шабанов) – 51:48 (pp)     2:6 Гюнтер (Круз, Дурзи) – 53:54     2:7 Шмальц (Петерка, Келлер) – 56:55    

В составе «Айлендерс» забивали Калум Ритчи и Мэттью Шефер. Российский нападающий Максим Шабанов отметился двумя результативными передачами. Форвард Максим Цыплаков не записал на свой счёт результативных действий.

За «Юту» хет-трик оформил Дилан Гюнтер, дубль на счету Ника Шмальца и ещё по разу отличились, Клейтон Келлер и российский защитник Михаил Сергачёв. Также Сергачёв отметился двумя результативными передачами. Российский нападающий Даниил Бут не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Айлендерс» встретятся с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Юта» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
