Три очка Сергачёва помогли «Юте» разгромить «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Юту Мамонт». Матч прошёл в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончился разгромной победой гостей со счётом 2:7.

В составе «Айлендерс» забивали Калум Ритчи и Мэттью Шефер. Российский нападающий Максим Шабанов отметился двумя результативными передачами. Форвард Максим Цыплаков не записал на свой счёт результативных действий.

За «Юту» хет-трик оформил Дилан Гюнтер, дубль на счету Ника Шмальца и ещё по разу отличились, Клейтон Келлер и российский защитник Михаил Сергачёв. Также Сергачёв отметился двумя результативными передачами. Российский нападающий Даниил Бут не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Айлендерс» встретятся с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Юта» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».