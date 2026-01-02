Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс не попал в состав олимпийской сборной США — Эмили Каплан

27-летний защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс не был включён в состав олимпийской сборной США, которая выступит на Зимней Олимпиаде — 2026 в Италии, сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан в социальной сети X.

По данным источника, представители «Нью-Йорк Рейнджерс», работающие со сборной США — генеральный директор Крис Друри, главный тренер Майк Салливан, ассистент Дэвид Куинн — очень сильно поддерживали Фокса, но с пониманием отнеслись к этому решению, учитывая глубину состава американцев в линии обороны.

Хоккейный олимпийский турнир пройдёт в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 5 по 22 февраля 2026 года.

Видео: Состояние хоккейной арены в Милане за два месяца до Олимпиады