Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, забившим десять голов

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (18 лет 118 дней) стал самым молодым защитником в истории Национальной хоккейной лиги, которому удалось забросить 10 шайб за карьеру, превзойдя прежний рекорд Фила Хаусли (18 лет 320 дней — 23 января 1983 года).

Шефер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Юта Мамонт» (2:7).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Шефер принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 10 голов и 16 результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата «Айлендерс» встретятся с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Юта» сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз».