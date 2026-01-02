Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, забившим десять голов

Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, забившим десять голов
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (18 лет 118 дней) стал самым молодым защитником в истории Национальной хоккейной лиги, которому удалось забросить 10 шайб за карьеру, превзойдя прежний рекорд Фила Хаусли (18 лет 320 дней — 23 января 1983 года).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 7
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Хэйтон, Сергачёв) – 20:36     1:1 Ритчи (Шабанов, Уоррен) – 22:35     1:2 Гюнтер (Круз, Хэйтон) – 30:20     1:3 Шмальц – 36:19     1:4 Сергачёв (Келлер, Гюнтер) – 42:52 (pp)     1:5 Келлер (Шмальц, Сергачёв) – 45:41 (pp)     2:5 Шефер (Друен, Шабанов) – 51:48 (pp)     2:6 Гюнтер (Круз, Дурзи) – 53:54     2:7 Шмальц (Петерка, Келлер) – 56:55    

Шефер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Юта Мамонт» (2:7).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Шефер принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 10 голов и 16 результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата «Айлендерс» встретятся с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Юта» сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз».

Материалы по теме
Три очка Сергачёва помогли «Юте» разгромить «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android