Маккиннон и Макдэвид повторили новогоднее достижение Лемье и Ягра 30-летней давности

Лидеры гонки бомбардиров сезона-2025/202 НХЛ нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрали по 70 очков (34+36 и 24+46 соответственно) к моменту наступления 1 января 2026 года по североамериканскому времени. Это первый случай с сезона-1995/1996, когда два игрока набрали 70 или более очков к Новому году, сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети X.

В 1995 году этой планки смогли достичь выступавшие вместе за «Питтсбург Пингвинз» нападающие Марио Лемье и Яромир Ягр.

Третье место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата — 2025/2026 по завершении 2025 года занимает форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини — 62 (22+40) очка.

Видео: Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном

