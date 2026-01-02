Скидки
Стэмкос является 4-м снайпером в истории НХЛ среди первых номеров драфта. Лидер — Овечкин

Стэмкос является 4-м снайпером в истории НХЛ среди первых номеров драфта. Лидер — Овечкин
Забросивший 600 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос занимает четвёртое место по количеству голов за всю историю лиги среди игроков, выбранных на драфте под первым номером, сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X. В ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года мск форвард отметился юбилейным голом в выездном матче с «Вегас Голден Найт» (4:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Стоун (Дорофеев, Ханифин) – 05:35 (pp)     2:0 Хаттон (Гертл, Дорофеев) – 09:06     2:1 Пербикс (Евангелиста) – 11:20     2:2 Стэмкос (Форсберг, Евангелиста) – 15:37 (pp)     2:3 Шефер (Шей, Маккэррон) – 16:21     2:4 Бантинг (Бланкенбург, Хаула) – 31:52 (pp)    

Лидером по числу заброшенных шайб среди первых номеров драфта за всю историю НХЛ является 40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 912. Вторую строчку этого рейтинга занимает экс-форвард «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье — 690 голов в регулярных чемпионатах. Третье место занимает 38-летний нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби — 646 шайб.

Видео: Овечкин отметил Новый год по московскому времени

